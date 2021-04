Groupe ADP : TAV Airports est propriétaire de l'aéroport d'Almaty (Kazakhstan)

(Boursier.com) — Le Groupe ADP annonce la réalisation par TAV Airports de l'acquisition en pleine propriété de l'aéroport international d'Almaty, au Kazakhstan.

Comme annoncé le 8 mai 2020, un consortium dirigé par TAV Airports (dont le capital est détenu à 46,38% par le Groupe ADP) a signé le 7 mai 2020 un accord portant sur le rachat d'une participation de 100 % de l'aéroport d'Almaty, et des activités connexes de carburant, qui seront déléguées à un opérateur spécialisé, et de services, pour une valeur de 415 millions de dollars.

Le transfert des parts a eu lieu le 29 avril 2021. L'aéroport d'Almaty appartient désormais, en pleine propriété, au consortium dont TAV Airports est actionnaire à 85%. Verno Capital, gestionnaire de fonds spécialisé dans les marchés de capitaux en Russie et de la CEI, détient les 15% restants du consortium. L'aéroport sera consolidé en intégration globale dans les comptes de TAV Airports et partant dans les comptes d'Aéroports de Paris SA.

Le prix d'achat convenu lors de la signature est de 415 millions de dollars. La crise mondiale que connaît actuellement le transport aérien a conduit à soumettre une partie de ce prix (50 millions de dollars) à un versement conditionné à l'atteinte d'un niveau de trafic à des dates préalablement fixées (dispositif d'earn out).

L'aéroport d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, est le plus grand aéroport d'Asie Centrale. Il a accueilli environ 6,4 millions de passagers en 2019, dont un peu moins de la moitié sur des liaisons internationales. Le Kazakhstan, plus grand pays enclavé du monde avec 2,7 millions de km2, est le moteur de la croissance économique de la région et représente 60 % du PIB de l'Asie centrale.