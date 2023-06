Groupe ADP : S&P maintient sa notation

(Boursier.com) — S &P Global Ratings confirme les notes de crédit et émetteur long terme de Groupe ADP à "A" avec une perspective 'négative'. L'agence affirme qu'une reprise du trafic aérien plus forte que prévu à Paris devrait permettre au gestionnaire des aéroports parisiens de maintenir son ratio FFO sur dette à 16% en moyenne sur la période 2023-2025, contre 16,1% en 2022. Et ce, malgré la stagnation des tarifs dans un contexte d'inflation élevée, et l'appétit des passagers pour les voyages, qui pourrait être mis à l'épreuve en 2024 par une forte augmentation des prix des billets d'avion.

Selon l'agence, les bons ratios de crédit d'ADP sont compensés par son exposition croissante aux pays les plus risqués, notamment via le prêt de 331 millions d'euros accordé à son partenaire indien GMR Airports Infrastructure dans le cadre d'un accord conclu le 19 mars 2023. S&P prévoit également que les activités internationales d'ADP dans des juridictions généralement plus risquées pourraient contribuer à environ 30% de l'EBITDA total d'ici 2025, contre 22,2% en 2022.