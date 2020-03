Groupe ADP : S&P dégrade la note crédit à 'A'

(Boursier.com) — S&P Global Ratings dégrade la note émetteur long terme de Groupe ADP d'un cran, à 'A'. Le secteur aéroportuaire européen est confronté à un déclin sans précédent du trafic aérien, l'Europe étant devenue l'épicentre de la pandémie COVID-19, explique l'agence. Cette dernière prévoit une forte réduction des recettes et de la trésorerie de la société, ce qui l'amènera à faire état de paramètres de crédit beaucoup plus faibles en 2020 par rapport à ses résultats de 2019 et aux attentes antérieures.

"Notre scénario de base actuel est une diminution de 25% du trafic de passagers pour 2020, et nous nous attendons à ce qu'ADP prenne plusieurs mesures pour réduire l'impact de cette baisse, notamment au niveau des économies de coûts et des dépenses d'investissement (capex) mais aussi du dividende. Toutefois, nous pensons que ces initiatives seront insuffisantes pour compenser l'effet de la réduction de la demande sur les paramètres de crédit de l'entreprise".

La perspective est 'négative', ce qui signifie que S&P pourrait encore abaisser sa notation au cours des prochains mois, notamment si la pandémie s'avère plus grave et plus durable que prévu actuellement, ce qui mettrait encore plus sous pression les paramètres de crédit de Groupe ADP.