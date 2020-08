Groupe ADP soutient le Liban

(Boursier.com) — Le lundi 10 août, le Groupe ADP a mis 4.500 tests RT-PCR à disposition du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Ils permettent de diagnostiquer rapidement les cas de maladie à Coronavirus au Liban. Déjà 3.000 tests sont en cours d'acheminement vers le Liban, pour apporter une première réponse aux besoins en moyens de diagnostic pour les hôpitaux du pays ou encore les petites structures médicales. Face au caractère exceptionnel de cette explosion, le Groupe ADP a voulu exprimer sa solidarité avec le Liban. Ces 4 500 tests seront distribués directement aux structures médicales en adéquation avec leurs besoins, avec la coordination du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, avec transparence et efficacité , souligne Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe ADP.

Par ailleurs, la communauté aéroportuaire à travers le fonds de dotation de la communauté aéroportuaire parisienne et la Fondation du Groupe ADP s'engagent directement auprès de l'association Caritas Liban, avec un don à hauteur de 30.000 euros pour l'association. L'objectif est de pouvoir subvenir aux besoins essentiels de la population libanaise sur le plan alimentaire et de l'hygiène, indispensables soutiens en pleine crise.

Présidé par Sophie Pécriaux, présidente de City One, le fonds de dotation de la communauté aéroportuaire est aujourd'hui composé de : Atalian, HUB SAFE, City One, Mulliez-Flory, Groupe 3S, Mahola, Alyzia, ICTS, Ladybird Ground Services, Servair, Samsic, GFS, CAMAS, Groupe Europe Handling, Synergie, AFTRAL, Lagardère Travel Retail, Securitas, Leader, Epigo, Otessa, GTP Conseil, Groupe ADP.