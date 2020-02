Groupe ADP signe une convention de concession pour le nouvel aéroport de Gbessia Conakry

(Boursier.com) — La République de Guinée, Africa50 et le Groupe ADP, ont signé le 17 février la convention de concession de 25 ans pour le développement et le financement de la modernisation et l'extension de l'aéroport international de Gbessia, lors d'une cérémonie de présentation du projet à Conakry.

Aux termes du pacte d'actionnaires signé le 3 février 2020, les 3 partenaires se sont engagés à prendre une participation dans la nouvelle compagnie qui portera le projet, la Société de gestion de l'aéroport de Gbessia (SOGEAG) dont le capital est réparti comme suit : 34% pour la République de Guinée, 33% pour Africa50 et le Groupe ADP chacun.

Le projet comprend la construction et l'exploitation d'un nouveau terminal pour les passagers domestiques et internationaux et les infrastructures y afférentes : une nouvelle aérogare pour le fret, une aire de stationnement, la rénovation et l'extension de la piste et des voies de circulation principales.

Le nouveau terminal aura une capacité de 1 million de passagers, afin de répondre aux prévisions de trafic à l'horizon 2031.

La première phase du projet, dont l'investissement s'élève à près de 120 millions d'euros, devrait démarrer cette année. L'objectif est d'obtenir la certification OACI de l'aéroport peu après l'achèvement du nouveau terminal passagers.

Sur ce projet, le Groupe ADP apportera son savoir-faire en matière d'opérations aéroportuaires. Africa50, plateforme panafricaine d'investissement en infrastructures, apportera son expertise en termes de développement et de financement de projets et assurera la liaison entre les investisseurs privés et le Gouvernement de Guinée, l'un de ces Etats actionnaires.