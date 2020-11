Groupe ADP signe un partenariat avec Cerballiance pour faciliter les tests de dépistage Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Groupe ADP signe un partenariat avec Cerballiance pour faciliter la réalisation des tests de dépistage nécessaires au voyage des passagers aériens. Avec ce partenariat, les passagers au départ peuvent prendre rendez-vous dans un laboratoire du réseau Cerballiance ou dans un centre de dépistage Cerballiance en aéroport, installé dans un premier temps à Paris-Orly dès le 6 novembre, puis la semaine suivante à Paris-Charles de Gaulle.

Les passagers ont désormais la garantie d'obtenir un résultat sous 48 heures pour un test RT-PCR. Le résultat est envoyé aux passagers par voie dématérialisée, par SMS ou mail, et consultable sur le site web de Cerballiance (www.cerballiance.fr), sous un délai de 48 heures maximum. Pour les tests antigéniques, le résultat pourra être obtenu dans un délai de 2 heures maximum après l'arrivée au centre.

Tests antigéniques pour l'Outre-mer

Le Gouvernement a autorisé, le 17 octobre, l'emploi des tests antigéniques (dont le résultat peut être obtenu plus rapidement qu'un test RT-PCR) pour les passagers voyageant sur les vols à destination des départements français et collectivités d'Outre-mer. Dédié dans l'immédiat aux passagers à destination des départements français et collectivités d'Outre-mer, ce dispositif de tests antigéniques est appelé à monter progressivement en puissance, au fur et à mesure que d'autres destinations ou pays accepteront l'usage de ces tests antigéniques.

Ces tests antigéniques et RT-PCR sont à ce jour pris en charge par l'Assurance maladie, y compris pour les passagers étrangers ou sans affiliation à la sécurité sociale.

Centre de dépistage

Le premier centre de dépistage installé à l'aéroport Paris-Orly sera opérationnel du lundi au samedi entre 7h et 17h, et le dimanche entre 7h et 12h. L'accueil du public se fera sera jusqu'à 1 heure avant l'horaire de fermeture. Ce centre de dépistage sera situé à Orly 1, au niveau des arrivées, en salle de livraison bagages.

Les accès aux terminaux étant limités aux seuls passagers, ceux-ci doivent impérativement se munir de leur billet d'avion pour se rendre au centre de dépistage.

La date précise de l'ouverture du centre de dépistage de Paris-Charles de Gaulle sera indiquée ultérieurement.

Des créneaux de réservation seront disponibles sur la plateforme doctolib.fr pour garantir aux voyageurs une prise en charge sur une plage horaire donnée