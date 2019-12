Groupe ADP se dote d'une nouvelle organisation pour optimiser sa performance et son développement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour poursuivre et accentuer sa stratégie de création de valeur, le Groupe ADP met en place une organisation intégrée pour l'ensemble du groupe avec la création de deux nouvelles directions, l'identification de dix filières métiers et un renforcement des liens opérationnels entre le Groupe ADP et TAV Airports.

Les activités du Groupe ADP, qui emploie environ 26.000 salariés et gère directement 24 aéroports dans le monde, se déploient à travers les plateformes parisiennes ainsi qu'à travers ses différentes filiales, dont TAV Airports (détenu à 46,1%), ses filiales dédiées aux commerces et services, Airport International Group (société concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia d'Amman en Jordanie, détenue à 51%) ou encore ADP Ingénierie et Merchant Aviation, ses filiales d'ingénierie.Le Groupe ADP est ainsi présent dans125 aéroports répartis dans 50 pays.

Le Groupe ADP souhaite poursuivre le développement des plateformes aéroportuaires parisiennes et saisir de nouvelles opportunités à l'international pour bâtir dans la durée un leader aéroportuaire mondial. Il a pour ambition que les activités à l'international contribuent à hauteur de 35% à 40% du résultat opérationnel courant du groupe à horizon 2025 (contre 27,4% en 2018). De même, TAV Airports souhaite développer ses activités tant en Turquie que dans d'autres pays.

Il s'agit pour le Groupe ADP d'accélérer son développement tout en garantissant sa robustesse financière. Cette stratégie repose sur une logique industrielle et implique une meilleure intégration des activités de TAV Airports et d'Airport International Group au sein du groupe, afin de favoriser les synergies opérationnelles, d'optimiser les ressources et de dégager des marges de manoeuvre pour poursuivre le développement de l'ensemble de l'entreprise.

Dans cette optique, le Groupe ADP aménage son organisation avec quatre volets

la création d'une nouvelle Direction du Développement, qui regroupera l'ensemble des équipes concernées du groupe. Cette direction sera compétente sur tous les projets de développement, y compris les développements non aéroportuaires et ceux des filiales de services (BTA, spécialisée dans la restauration, ATU, spécialisée dans les commerces en duty free, etc.) ;

la création d'une Direction générale des Opérations, dont la compétence s'étendra à l'international. Elle sera notamment chargée de l'animation des responsables des plateformes aéroportuaires en France et à l'étranger ;

la création de 10 filières "groupe" organisées chacune autour d'une famille de métiers et prenant en compte systématiquement les expertises liées à l'innovation et au développement durable. Ces filières fonctionneront sur un mode matriciel avec des rattachements hiérarchiques, mais aussi fonctionnels. Elles contribueront ainsi au développement des synergies au sein du groupe ;

enfin, la mise en place d'une nouvelle instance de coordination tournée vers le développement et la performance. Les Comités exécutifs du Groupe ADP et de TAV Airports demeurent inchangés et un nouveau "Comité du Développement et de la Performance" est créé qui regroupe 8 membres appartenant aux deux entreprises.

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, a déclaré : "ce fonctionnement plus intégré se fera dans le respect des instances de gouvernance des différentes sociétés et permettra de mettre tous les partenariats noués avec les autres acteurs de l'activité aéroportuaire dans le monde (autorités publiques, coactionnaires, salariés, compagnies, sous-traitants) au service d'une ambition commune de développement de l'activité, de développement durable, d'innovation et d'attractivité".

Deux nominations annoncées

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, a procédé aux nominations des deux responsables des directions ainsi crées :

À compter du 2 janvier 2020,

-Fernando ECHEGARAY est nommé directeur général adjoint chargé de la Direction générale des opérations du Groupe ADP, membre du Comité Exécutif.

Entré dans le Groupe ADP en juin 2017, il occupait précédemment la fonction de directeur général d'ADP lnternational.

-Xavier HÜRSTEL est nommé directeur général adjoint chargé de coordonner les opérations de développement du Groupe ADP, membre du Comité Exécutif.

Dans le cadre de la stratégie du groupe ADP, Xavier Hürstel sera en charge de la coordination des projets de développement de l'ensemble des activités et entités du groupe auprès du Président-directeur général. Il apportera ses expériences du développement international en BtoB et en BtoC, des négociations dans des univers complexes et régulés et des transformations d'entreprises à forte dimension d'intérêt général et à impact social. Il sera en charge de la coordination des projets de développement du groupe.

En remplacement de Fernando Echegaray, il sera proposé au conseil d'administration d'ADP international de le nommer directeur général de cette filiale, et au conseil d'administration d'ADP ingénierie de le nommer Président du conseil d'administration.