Groupe ADP : retour au niveau pré-crise

(Boursier.com) — L 'espoir de voir des Américains débarquer à Paris cet été à la suite des derniers assouplissements décidés par les Etats-Unis profite grandement à Groupe ADP ce mercredi. En milieu d'après-midi, le gestionnaire des aéroports parisiens s'envole de près de 10% à 123,8 euros et renoue ainsi avec ses niveaux de mars 2020, avant que n'éclate la crise sanitaire.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont indiqué hier avoir assoupli les recommandations destinées aux voyageurs américains pour plus de 100 pays et territoires. Le niveau d'alerte a notamment été abaissé d'un cran pour les déplacements vers 61 pays. La France, comme le Canada, le Mexique, l'Espagne ou encore l'Italie, fait partie des pays désormais placés en "niveau 3" ('éviter si possible' de s'y rendre) par les CDC.

Le fameux passe sanitaire devrait également permettre aux Européens de voyager plus facilement sur le Vieux continent à partir du 1er juillet et doper le trafic estival.

