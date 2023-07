Groupe ADP retient Lagardère Travel Retail pour partenaire d'Extime Travel Essentials Paris

(Boursier.com) — Le Groupe ADP a lancé une procédure de publicité et mise en concurrence sur les activités Travel Essentials (notamment livres et produits de presse, cadeaux et souvenirs, produits d'épicerie et snacking à emporter, ou encore accessoires de voyage) pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Lagardère Travel Retail a été choisi pour devenir le coassocié du Groupe ADP au sein de la société Extime Travel Essentials Paris, qui s'inscrit dans l'univers Extime, la marque d'hospitalité et de retail du Groupe ADP.

Extime Travel Essentials Paris opèrera, sous réserve du contrôle des concentrations, pour une durée de 10 ans et à compter du 1er février 2024, plus de soixante points de vente, notamment sous l'enseigne Relay et en partenariat avec un grand nombre de marques.

La société commune sera détenue à parité entre le Groupe ADP (50%) et Lagardère Travel Retail (50%). Les deux sociétés confirment donc le renouvellement du partenariat initié en 2011 au sein de la société Relay-ADP qui était aussi détenue à parité entre les deux associés.

L'ambition des deux actionnaires est de déployer une dynamique nouvelle sur le marché du Travel Essentials, sur un réseau de points de vente qui sera rénové et riche en innovation, à la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.