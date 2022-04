Groupe ADP : reprise confirmée du trafic dans l'ensemble du groupe

(Boursier.com) — Le Groupe ADP annonce un 1er trimestre 2022 marqué par la poursuite de la reprise du trafic dans l'ensemble du groupe.

Le Chiffre d'affaires consolidé ressort en hausse de 78,9%, à 848 millions d'euros (+69,3%, à 803 millions d'euros hors intégration de l'aéroport d'Almaty).

Augustin de Romanet, Président-directeur général, a déclaré :

"Au cours du 1er trimestre 2022, la reprise du trafic aérien s'est confirmée dans l'ensemble de nos aéroports et s'est même accélérée au mois de mars, le trafic total du Groupe atteignant le mois dernier 72,4% du trafic de 2019, conformément à nos hypothèses pour 2022. Sous l'effet de cette reprise du trafic, le groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 848 millions d'euros sur le trimestre écoulé, en hausse de +78,9% par rapport à la même période en 2021. Le chiffre d'affaires du segment International est en hausse de +132,4%, du fait d'une reprise du trafic plus prononcée et de l'intégration de l'aéroport d'Almaty. S'agissant des activités commerciales à Paris, la hausse de la fréquentation dans nos aérogares se matérialise par un chiffre d'affaires par passager de 26 euros soit un niveau qui tend vers une normalisation par comparaison à 2021 et en hausse de 3,1 euros par rapport à 2019.

Le chiffre d'affaires du segment Commerces et Services à Paris a doublé par rapport au premier trimestre 2021, à 270 millions d'euros. Les équipes de Groupe ADP sont pleinement mobilisées pour mettre en oeuvre de la feuille de route stratégique 2025 Pioneers. Pour les trois années à venir, et jusqu'en 2025, notre ambition est de construire le socle d'un nouveau modèle aéroportuaire orienté vers la durabilité et la performance, en phase avec les attentes sociétales et environnementales. La trajectoire et les objectifs financiers et extra-financiers fixés à horizon 2025 traduisent l'attention que nous portons à la création de valeur pour toutes nos parties-prenantes. Dans ce cadre, le groupe vient de s'engager dans la démarche de définition et de validation de ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (scopes 1, 2 et 3) par le SBTi (Science Based Target initiative), un programme conjoint du CDP, du Global Compact (Pacte Mondial) des Nations Unies, du World Ressources Institute (WRI) et du WWF".

Prochaine publication de trafic : Lundi 16 mai 2022 avec le Trafic du mois d'avril 2022

Assemblée générale des actionnaires : Mardi 17 mai 2022

Prochaine conférence thématique : Mercredi 18 mai 2022 avec la Stratégie de TAV Airports

Prochaine publication des résultats : Jeudi 28 juillet 2022 avec les Résultats semestriels 2022.