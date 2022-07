Groupe ADP : relève sa fourchette cible de marge d'Ebitda

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ADP s'établit à 2,006 milliards d'euros au cours du 1er semestre 2022, en hausse de +102,7% par rapport à la même période en 2021, du fait principalement de l'effet de la reprise du trafic.

Au cours du 1er semestre 2022, l'Ebitda consolidé du groupe s'élève à 702 millions d'euros, en hausse de 547 ME.

Le résultat opérationnel courant est de 340 ME, en hausse de +583 ME. Le résultat opérationnel s'élève à 348 ME, en hausse de 583 ME par rapport au 1er semestre 2021, du fait de la hausse du résultat opérationnel courant.

Le résultat net ressort à 167 ME au cours du 1er semestre 2022, en hausse de 355 ME par rapport au 1er semestre 2021. Le résultat net part du Groupe s'inscrit en hausse de 332 ME par rapport au 1er semestre 2021, à 160 ME.

Trésorerie et investissements

Au 30 juin 2022, le Groupe ADP dispose d'une trésorerie s'élevant à 1,8 MdE. Au 1er semestre 2022, la trésorerie baisse de 532 ME, du fait notamment du remboursement d'un emprunt obligataire en février 2022 pour 400 ME, et de l'injection de capital par TAV Airports dans la nouvelle société Antalya dont il est actionnaire aux côtés de Fraport pour 375 ME.

Au regard de cette trésorerie disponible et de ses prévisions sur les 12 prochains mois, le groupe dispose de liquidités qu'il estime satisfaisantes dans le contexte sanitaire et économique exceptionnel en cours et pour faire face à ses besoins courants ainsi qu'à ses engagements financiers.

Les investissements corporels et incorporels s'élèvent à 270 ME au 1er semestre 2022 (215 ME au 1er semestre 2021).

L'endettement financier net du Groupe ADP s'établit à 8,309 MdsE au 30 juin 2022 (8,012 MdsE au 31 décembre 2021). Au 30 juin, le ratio d'endettement s'établit à 6,4x l'EBITDA sur 12 mois glissants (10,7x l'EBITDA à fin 2021).

Prévisions

Compte tenu du trafic enregistré au 1er semestre, et tel qu'annoncé dans le communiqué du 18 juillet 2022, le groupe a révisé ses hypothèses pour 2022 comme suit :

- Groupe ADP : trafic entre 74 et 84% du niveau de 2019 (70 à 80% de 2019 précédemment)

- Paris Aéroport : trafic entre 72 et 82% du niveau de 2019 (65 à 75% de 2019 précédemment).

En conséquence, et à la lumière des résultats enregistrés au 1er semestre 2022, le groupe relève de 2 points la fourchette cible de marge d'Ebitda pour 2022 et pour 2023, soit désormais 32% à 37% du chiffre d'affaires. Le ratio d'endettement est désormais attendu entre 5,5 et 6,5 fois l'Ebitda pour l'année 2022 (6 à 7 fois l'Ebitda précédemment).

Le résultat net part du groupe serait "positif" sur la période 2022-2025.

Le taux de distribution serait de 60% du RNPG en 2023, et à un niveau plancher de 1 euro par action. Pour 2024 et 205, le RNPG serait de 60%, pour un niveau plancher de distribution de 3 euros par action.

"Le groupe ADP enregistre une amélioration franche de sa performance au 1er semestre 2022 et retrouve un résultat net positif, à 160 ME. Le chiffre d'affaires du groupe a doublé par rapport au 1er semestre 2021, tiré notamment par le rebond du trafic à Paris Aéroport qui atteint 71,6% du niveau de la même période en 2019. Cette dynamique de reprise à Paris est particulièrement forte et s'approche de celle enregistrée dans nos aéroports situés à l'international. La marge d'Ebitda atteint 35% du chiffre d'affaires, soit 702 ME. Cette performance nous conduit à rehausser de 2 points la fourchette cible de marge d'Ebitda soit désormais 32% à 37% du chiffre d'affaires en 2022 et en 2023. Le ratio d'endettement est désormais attendu entre 5,5 et 6,5 fois l'Ebitda pour l'année 2022", commente Augustin de Romanet, Président-directeur général de Groupe ADP.