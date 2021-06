Groupe ADP réhabilite l'une des quatre pistes de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

(Boursier.com) — À partir du 28 juin prochain, le Groupe ADP et les équipes de Colas vont réhabiliter la piste 3 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Longue de 2.700 mètres, la piste 3 de l'aéroport CDG a été mise en service en 2000. "Les travaux qui vont débuter d'ici quelques jours entrent dans le cycle de maintenance régulier d'une telle infrastructure. Refaire notamment les enrobés revient à renforcer la structure de la piste et à en améliorer l'adhérence pour les vingt prochaines années ", souligne Thierry de Séverac, directeur Ingénierie et Aménagement du Groupe ADP.

L'aéroport Paris-Charles de Gaulle dispose de 4 pistes, réparties selon deux doublets de pistes indépendantes. La fermeture pendant 15 semaines de la piste 3 va reporter une partie du trafic sur le doublet sud. Néanmoins, compte-tenu du niveau actuel du trafic aérien lié au COVID-19, l'activité ne devrait être que très peu perturbée par ces travaux.