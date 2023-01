Groupe ADP : recherché, broker en soutien

(Boursier.com) — Groupe ADP grimpe de 3% à 142 euros, alors que le groupe a accueilli 280,4 millions de passagers dans l'ensemble de son réseau d'aéroports en 2022, dont 86,7 millions de passagers à Paris Aéroport, soit un taux de reprise du trafic par rapport à 2019 en ligne avec les prévisions, à respectivement 80,9% pour le groupe et 80,2% pour Paris Aéroport.

La reprise du trafic a été particulièrement dynamique au 2e semestre 2022 s'établissant, pour le groupe, à 87,5% du trafic de 2019 et, pour Paris Aéroport à 88,4% de 2019, après un 1er semestre à respectivement 73,3% et 71,6% du trafic de 2019.

Au mois de décembre 2022, les aéroports parisiens ont enregistré les taux de reprise les plus élevés de l'année avec, à Paris-Charles de Gaulle, un trafic atteignant 88% du niveau de décembre 2019 et, à Paris-Orly, un trafic atteignant 108% du niveau de décembre 2019.

Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies a revalorisé le dossier de 142 à 155 euros en restant à l'achat.