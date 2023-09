Groupe ADP : réaction du groupe à la décision de l'Autorité de la Concurrence

(Boursier.com) — Le Groupe ADP prend acte de la décision de l'Autorité de la concurrence autorisant la création d'une société commune de plein exercice - Extime Food & Beverage Paris -, conjointement contrôlée par Aéroports de Paris et la société Select Service Partner, dédiée à la gestion des points de vente de restauration à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.

"Nous nous félicitons de l'issue favorable de nos échanges avec l'Autorité de la Concurrence. Cette nouvelle étape va permettre à Extime Food & Beverage Paris de bâtir un portefeuille d'enseignes de restauration fort, en adéquation avec les attentes actuelles des consommateurs mais également avec les standards de qualité exprimés par le Groupe ADP à travers sa nouvelle marque de retail et d'hospitalité, Extime", souligne Mathieu Daubert, Directeur Clients du Groupe ADP.

"Nous sommes extrêmement satisfaits de l'issue favorable de notre échange avec l'Autorité de la Concurrence. La création d'une société commune Extime Food & Beverage, en collaboration avec le Groupe ADP, marque un tournant majeur pour notre entreprise et pour les voyageurs des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Cette nouvelle entité nous permettra de repenser et d'enrichir l'offre de restauration, en proposant une expérience culinaire haut de gamme et diversifiée qui saura séduire les passagers les plus exigeants. Ainsi, nous ne faisons pas seulement évoluer notre entreprise ; nous contribuons à rendre l'expérience de voyage à Paris encore plus mémorable et enrichissante", a déclaré Gérard d'Onofrio, Directeur Général de SSP France Belgique et Luxembourg

Rappels des faits

Aéroports de Paris a lancé le 22 mars 2021, un appel d'offres avec publication au Journal officiel de l'Union européenne, afin de sélectionner un partenaire industriel pour créer une société commune dédiée à la gestion des points de vente de restauration sur les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, pour une durée de dix ans. A l'issue de cet appel d'offres, la société Select Service Partner (SSP) a été sélectionnée comme partenaire industriel, destiné à acquérir 50% du capital et des droits de vote de la société Extime Food & Beverage Paris.

Conformément à la règlementation relative au contrôle des concentrations, Aéroports de Paris et SSP ont conjointement notifié à l'Autorité de la concurrence leur projet de création de cette société commune. Au cours de l'instruction de l'opération notifiée, l'Autorité de la concurrence a ouvert une phase d'analyse approfondie1. Au terme de cette dernière phase, l'Autorité de la concurrence a rendu une décision favorable autorisant la mise en oeuvre de l'opération notifiée.

SSP et Aéroports de Paris vont donc pouvoir mettre en place cette société commune dans les meilleurs délais et entreprendre la sélection des marques de restauration partenaires pour nourrir sa stratégie d'hospitalité.