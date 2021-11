Groupe ADP : premières expérimentations sur les nouvelles mobilités aériennes urbaines à l'aérodrome de Pontoise

(Boursier.com) — La Région Ile-de-France via l'agence Choose Paris Region, le Groupe ADP et le Groupe RATP ont inauguré, en présence du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, la zone de tests dédiée aux nouvelles mobilités aériennes urbaines et durables sur l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles-en-Vexin.

Cette inauguration donne le coup d'envoi des premières expérimentations en conditions réelles sur les véhicules électrique à décollage et atterrissage vertical ou eVTOL (Electric Vertical Takeoff and Landing aircraft) et tous les éléments permettant, à terme, leur exploitation. Ces engins volants offrent une multitude de perspectives autour d'usages pour le transport de personnes et de biens, dans un contexte de croissance continue des besoins de mobilités.

Les principaux défis pour faire émerger cette nouvelle technologie sont ceux de l'acceptabilité, de la sécurité, et de la qualification des usages. Grâce aux tests de nombreux industriels qui vont se dérouler dans les mois à venir à Pontoise, les partenaires, aux côtés de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC), étudieront différents scénarios de services pré-commerciaux pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 autour de deux lignes : la première entre l'héliport de Paris-Issy-les-Moulineaux et l'aérodrome de Saint-Cyr ; la deuxième entre les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Le Bourget et Paris, sur un site qui reste à déterminer.

Pour mener à bien ces tests dans les meilleures conditions, le Groupe ADP a effectué en 2021 une série d'aménagements sur le site de Pointoise : zone d'atterrissage et de décollage, postes de stationnement, taxiway, adaptation du hangar... L'ouverture de la zone d'expérimentation de Pontoise a été marquée ce jour par les vols tests de :

- Skyports, avec un vol de drone dédié à la logistique, en particulier pour le transport médical (poches de sang, kits sanitaires ...) ;

- Thales, avec le déploiement en condition réelle de son système embarqué anticollision dans des hélicoptères Hélifirst ;

- Pipistrel (fabricant d'un avion 100 % électrique) avec une opération de recharge, puis un vol, effectués grâce au système certifié de la société Green Motion et orchestrées par la Fédération Française Aéronautique (FFA).

D'autres campagnes de tests s'organiseront autour de trois grandes thématiques :l'impact acoustique et vibratoire ; la bonne intégration des drones et des eVTOLs dans le trafic aérien conventionnel, les différents aspects du parcours passager seront étudiés avec le déploiement d'une infrastructure d'accueil modulaire de type " Vertiport "

Au-delà, les constructeurs allemand Lilium et américain Joby Aviation ont également annoncé rejoindre l'écosystème francilien structuré autour de la zone de test de Pontoise. D'autres constructeurs de eVTOLs pourraient également suivre cette voie au cours des prochains mois.