Groupe ADP : Paris-Charles de Gaulle est élu meilleur aéroport d'Europe

(Boursier.com) — Paris -Charles de Gaulle est élu meilleur aéroport d'Europe, et 6e aéroport mondial. Dans l'ensemble, le Groupe ADP réalise d'ailleurs une belle performance avec 5 aéroports de son réseau figurant parmi les 100 meilleurs aéroports mondiaux en matière de satisfaction des passagers et de qualité de service, dans le dernier classement Skytrax (édition 2022), référence dans le secteur du transport aérien.

Dans le détail, Paris-Charles de Gaulle, désormais placé au 6e rang mondial (15e en 2021), continue de progresser, année après année, depuis son entrée au sein du top 100 (à la 94e place en 2014). L'aéroport profite notamment de ses installations les plus modernes finalisées en plein coeur de la pandémie : la jonction entre les terminaux 2B et 2D, la réhabilitation totale du terminal 2G, transformé par la designer Dorothée Meilichzon. D'ici décembre, le terminal 1 rouvrira avec une nouvelle salle d'embarquement de 34.000 m2 issue de la liaison de 3 des 7 satellites internationaux.

En matière de shopping et de services aux passagers, Paris-Charles de Gaulle reste au 6e rang mondial pour l'offre et l'expérience de shopping. Il figure également à la 4e place mondiale dans la catégorie des aéroports les plus accueillants pour les familles et se positionne, enfin, au 8e rang mondial dans la catégorie des meilleurs site internet et services digitaux.

Paris-Orly est, quant à lui, désormais placé au 46e rang mondial (73e en 2021) et 4e pour la région Europe de l'Ouest. Cette progression reflète les améliorations continues qui ont eu lieu depuis le début de la pandémie. Paris-Orly figure aussi à la 9e place mondiale dans la catégorie des aéroports les plus accueillants pour les familles.

En plus des deux aéroports parisiens, 3 autres aéroports du réseau figurent parmi les 100 meilleurs aéroports : Delhi (37e position, +8 places), Hyderabad (63e, +1 place), Médine (58e, +10 places) ;

Enfin, plusieurs aéroports se positionnent parmi les meilleurs de leur région : l'aéroport d'Almaty se place au 3e rang des aéroports d'Asie centrale ; l'aéroport de Santiago du Chili arrive au 6e rang des meilleurs aéroports d'Amérique du Sud ; les aéroports Indira Gandhi à Delhi et Rajiv Gandhi à Hyderabad se classent respectivement à la 1ère et 3e place parmi les aéroports d'Inde et Asie du Sud ; 2 aéroports gérés par TAV Airports figurent parmi les 10 meilleurs aéroports d'Europe de l'Est : Tbilissi (5e place), Batumi (6e place).

Groupe ADP réaffirme son ambition à horizon 2025 de placer Paris-Charles de Gaulle dans le top 10 mondial, ainsi que 4 aéroports de son réseau dans le top 50 et 8 parmi le top 100.