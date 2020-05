Groupe ADP : Orly ne rouvrira pas pour seulement un petit nombre de vols

(Boursier.com) — Correctif : bien lire au deuxième paragraphe "une baisse de chiffre d'affaires comprise entre 2 et 2,2 milliards d'euros cette année" et non "des recettes comprises entre 2 et 2,2 milliards d'euros cette année".

Augustin de Romanet prévoit une augmentation progressive du trafic aérien à partir du mois de juin pour atteindre entre 50 et 60% des niveaux habituels à l'automne. Lors de l'assemblée générale annuelle de Groupe ADP tenue à huis clos, le PDG du gestionnaire des aéroports parisiens a souligné que le trafic se situe actuellement autour de 2% des niveaux habituels.

Selon lui, Orly ne rouvrira pas pour seulement un petit nombre de vols alors que la société devrait probablement enregistrer une baisse de chiffre d'affaires comprise entre 2 et 2,2 milliards d'euros cette année, à comparer à des revenus de 4,7 MdsE en 2019. Augustin de Romanet a souligné que le groupe avait renoncé aux frais de stationnement des avions dans les aéroports ainsi qu'aux loyers dans les terminaux fermés.