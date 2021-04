Groupe ADP : nouvelle Directrice de l'immobilier

(Boursier.com) — Groupe ADP annonce la nomination de Marine Ulivieri en tant que Directrice de l'immobilier, à compter de ce lundi 19 avril. Elle remplace Serge Grzybowski, qui fait valoir ses droits à la retraite. Au titre de ses nouvelles fonctions, Marine Ulivieri intègre le comité exécutif du Groupe ADP.

À cette occasion, Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP a déclaré : "je salue l'action de Serge Grzybowski et le remercie pour l'ensemble du travail réalisé pendant ses six années passées dans l'entreprise. Grâce à sa vision, son professionnalisme et sa détermination, il a développé la fonction d'investisseur de la direction de l'immobilier et a ainsi fait bénéficier le groupe d'une création de valeur accrue sur le long terme. Je me réjouis que Marine Ulivieri, présente dans le groupe depuis 2017, professionnelle de l'immobilier talentueuse et aguerrie, prenne ce jour en charge le développement de cette activité majeure pour le Groupe ADP".