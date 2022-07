Groupe ADP : nouveau coup de pression

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le trafic du Groupe ADP a atteint 118,2 millions de passagers, dont 37,5 millions de passagers pour Paris Aéroport, soit respectivement 71,9% et 71,6 % du niveau de trafic pour la même période en 2019.

Compte tenu du trafic enregistré au 1er semestre le groupe a révisé ses hypothèses pour 2022 comme suit :

- Groupe ADP : trafic entre 74 et 84% du niveau de 2019 (70 à 80% de 2019 précédemment)

- Paris Aéroport : trafic entre 72 et 82% du niveau de 2019 (65 à 75% de 2019 précédemment)

L'impact de ces nouvelles hypothèses sur les guidances financières 2022 de Groupe ADP sera précisé à la lumière des résultats semestriels 2022 publiés le jeudi 28 juillet après la clôture du marché. En attendant, côté brokers, RBC est prudemment repassé de 'surperformance' à 'sousperformance' sur les Aéroports de Paris en ciblant un cours de 115 euros. Le titre recule de 2,2% à 123,35 euros ce lundi.