Groupe ADP ne retrouve toujours pas le niveau de trafic de 2019

(Boursier.com) — Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de +13,1 millions de passagers en avril 2022 par rapport à avril 2021, avec 20,6 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 74,4% du niveau du trafic groupe du mois d'avril 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de +100,8% par rapport à 2021, à 67,6 millions de passagers, soit 65,8% du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

S'agissant de Paris Aéroport, le trafic d'avril 2022 est en hausse de +5,6 millions de passagers par rapport à avril 2021, avec 6,9 millions de passagers accueillis. Il représente 73,4% du trafic de Paris Aéroport du mois d'avril 2019. En avril 2022, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 4,6 millions de passagers (+3,7 millions de passagers), soit 70,8% du trafic d'avril 2019, et Paris-Orly 2,3 millions de passagers (+1,9 million de passagers), soit 79,2% du trafic d'avril 2019. Sur les 4 premiers mois de l'année, le trafic à Paris Aéroport est en hausse de +15,5 millions de passagers par rapport 2021, à 21,5 millions de passagers, soit 64,8% du niveau de trafic sur la même période en 2019.

A Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F et 2G sont actuellement ouverts et accueillent l'ensemble du trafic de passagers, tout comme le terminal 3 depuis le 3 mai 2022. A Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts, y compris les portes d'embarquement B d'Orly 1 depuis le 5 avril 2022, et accueillent l'ensemble du trafic de passagers.

Pour le mois d'avril 2022, le trafic international (hors Europe, dont DROM-COM) est en hausse de +2,1 millions de passagers, à 67,1% du niveau d'avril 2019, du fait d'une croissance sur tous les faisceaux : Amérique du Nord +658.563 passagers, à 79,2% du niveau d'avril 2019, Amérique Latine +186.024 passagers, à 78,7% du niveau d'avril 2019, Moyen-Orient +269.178 passagers, à 68,4% du niveau d'avril 2019, Afrique +514.078 passagers, à 64,6% du niveau d'avril 2019, et Asie-Pacifique +91.344 passagers, à 22,6% du niveau d'avril 2019.

Le trafic Europe (hors France) est en hausse de +2,8 millions de passagers, à 79% du niveau d'avril 2019.

Le trafic France métropolitaine est en hausse de +741.193 passagers, à 74% du niveau d'avril 2019.

Le trafic DROM-COM (inclus dans le faisceau international) est en hausse de +338.452 passagers, à 99,3% du niveau d'avril 2019.

Le nombre de passagers en correspondance est de 707.173 passagers, en hausse de +491 899 passagers, à 71,4% du niveau d'avril 2019. Le taux de correspondance s'établit à 19,8%, en baisse de - 13 points.

Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, le groupe suit l'évolution de la situation afin d'en déterminer les conséquences à court, moyen et long terme. En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4% du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1% du trafic total de TAV Airports, soit 27,9% du trafic international de TAV Airports.

A ce stade, bien que le trafic aérien entre ces deux pays et les plateformes aéroportuaires exploitées par le groupe situées au sein de l'Union européenne (en provenance ou à destination) soit fortement impacté, le groupe n'anticipe pas, en l'absence d'évolution notable de la situation, que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses prévisions financières et ses hypothèses de trafic.

S'agissant des plateformes du Groupe ADP à l'international :

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4% du capital, est en hausse de +2,6 millions de passagers en avril 2022, à 4,8 millions de passagers, soit 70,0% du trafic d'avril 2019. Il est en hausse de +90,3% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 67,8% du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49% du capital, est en hausse de +3,5 millions de passagers en avril 2022, à 7,0 millions de passagers, soit 88,9% du trafic d'avril 2019. Il est en hausse de +39,1% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 70,1% du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51% du capital, est en hausse de +0,4 million de passagers en avril 2022, à 0,5 million de passagers, soit 62,8% du trafic d'avril 2019. Il est en hausse de +1,2 million de passagers depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 67,3% du trafic sur la même période en 2019.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45% du capital, est en hausse de +1,0 millions de passagers en avril 2022, à 1,4 million passagers, soit 70,8% du trafic d'avril 2019. Il est en hausse de +3,5 millions de passagers depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021, soit 67,0% du trafic sur la même période en 2019.

A l'exception du terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite, toutes les autres plateformes du Groupe sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux.