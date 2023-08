Groupe ADP ne redécolle toujours pas...

(Boursier.com) — ADP recule de 0,9% ce mardi à 121,60 euros, alors que - Morgan Stanley a ajusté le curseur de 145 à 142 euros sur le dossier avec un avis à 'pondération en ligne'. JP Morgan est quant à lui à 'souspondérer' sur le groupe aéroportuaire avec un objectif de cours ramené à 118 euros dans la foulée d'une guidance annuelle qui n'a pas suffi à convaincre le broker... Les analystes ont mis en avant des comptes "un peu courts" par rapport aux attentes, ainsi que la hausse des dépenses dans les aéroports qu'il exploite...

Citi qui est lui à l'achat a expliqué que le 'raté' provenait surtout de la hausse des charges d'exploitation dans les aéroports parisiens... Les ventes par personne dans les aéroports parisiens ont été en revanche "encourageantes", tirées par une solide performance des ventes 'duty free' et de la restauration. Jefferies ('achat') estime quant à lui que l'inflation et les coûts de réembauche ont affecté la rentabilité de Paris et de TAV Airports. Le broker a ramené son estimation d'Ebitda sur 2023-2025 de 1% à 2%...

La conversion du commerce de détail dépasse toujours les attentes et, combinée au rebond du trafic en Chine, reste la clé de la hausse des bénéfices en 2024/25. "Une bonne performance du chiffre d'affaires compensée par la pression sur les Opex, tant à Paris qu'à l'International", avait résumé Oddo BHF ('sous-performer').

"Nos hypothèses restent inchangées avec un trafic attendu en 2023 jusqu'à 93% du niveau de 2019 à Paris Aéroport et à un niveau proche de celui de 2019 à l'échelle du groupe... Nos prévisions financières sont confirmées, avec une marge d'Ebitda attendue cette année entre 32 et 37% du chiffre d'affaires", avait indiqué Augustin de Romanet, le Président-directeur général de Groupe ADP.