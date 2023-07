Groupe ADP : les analystes ajustent la mire

(Boursier.com) — Groupe ADP redonne 1,4% à 127,60 euros ce jeudi, alors que Morgan Stanley a réduit son objectif de cours de 147 à 145 euros, tout en restant à 'pondération en ligne'. La Deutsche Bank avait auparavant porté sa cible à 142 euros avec un avis à 'conserver' dans un contexte d'amplification de la reprise du trafic aérien et Mediobanca avait initié la couverture du groupe avec un avis 'neutre' et un objectif de cours de 143 euros. La SG avait aussi repris le suivi du dossier avec un conseil à 'conserver' et un cours cible de 144 euros. Le groupe prévoit de retrouver le niveau de trafic de 2019 entre 2023 et 2024. La marge d'Ebitda est attendue entre 32 et 37% en 2023, et entre 35 et 38% sur 2024 et 2025. Le résultat net pdg sera par ailleurs positif pour 2023, 2024 et 2025.

Le ratio dette financière / Ebitda serait de 3,5x - 4,5x en 2025, en intégrant la croissance ciblée à l'international.

Le taux de distribution de Groupe ADP est annoncé à 60% du RNPG, avec un plancher de 3 euros par action pour la période 2023-2025...