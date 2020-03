Groupe ADP : légère baisse de trafic en février, mais avec d'importantes disparités

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En février 2020, le trafic total du Groupe ADP est en très légère baisse de -0,9% par rapport au mois de février 2019, avec 19,5 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Le trafic à Paris Aéroport est en hausse de +0,3% avec 7,3 millions de passagers accueillis, dont 5,1 millions à Paris-Charles de Gaulle (-0,1%) et 2,2 millions à Paris-Orly (+1,3%).

A Paris Aéroport, le trafic réalisé avec la Chine continentale et celui à destination des Etats-Unis sont respectivement en forte baisse (-71,4%) et en croissance (+9,3%) sur février 2020. Par ailleurs, depuis le début de l'année, ces deux pays représentent respectivement 1,4% et 6,9% du trafic total accueilli à Paris Aéroport.

En février 2020, le trafic international (hors Europe) est en progression (+0,9%) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+10,8%), Moyen-Orient (+7,8%), Afrique (+6,2%), DOM-COM (+5%) et Amérique Latine (+1,4%). Le faisceau Asie-Pacifique présente une baisse marquée (-28,1%).

Le trafic Europe (hors France) est stable et le trafic France est en décroissance de -0,6% ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de -4,8%. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 23,1%, en retrait de -0,7 point par rapport à février 2019. Depuis le début de cette année bissextile, le trafic du Groupe ADP est stable avec un total de 31,9 millions de passagers accueillis sur les deux premiers mois de l'année, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en progression de 0,8% avec un cumul de 15,2 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 1,3%. Le taux de correspondance s'établit à 24,9%, en diminution de 0,3 point.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1% du capital, est en baisse de -55% sur le mois de février 2020 par rapport au mois de février 2019 et en baisse de -54,4% depuis le début de l'année. Pour mémoire, les vols commerciaux d'Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul depuis le 6 avril 2019. Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 3% depuis le début de l'année.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45% du capital, est en hausse de 3,6% sur le mois de février 2020 et en hausse de 0,9% depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51% du capital, est en baisse de -0,8% sur le mois de février 2020 et en hausse de 1,7% depuis le début de l'année.