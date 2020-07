Groupe ADP : le trafic recule de 57,5% depuis janvier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En juin 2020, le trafic total du Groupe ADP est en baisse de -87,9% par rapport au mois de juin 2019, avec 2,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.

Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de -93,2% par rapport au mois de juin 2019 avec 0,7 million de passagers accueillis. A Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Le trafic commercial à Paris-Orly, suspendu temporairement le 1er avril, a repris à partir du 26 juin à partir d'Orly 3, et le 13 juillet à partir d'Orly 4.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, les aéroports suivants sont de nouveau ouverts pour des vols domestiques uniquement : Delhi, Hyderabad, Médine, Nosy Be, Antananarivo, Gazipasa, Santiago et Amman. Les aéroports suivants sont ouverts pour tout type de vol : Bodrum, Antalya, Izmir, Ankara, Skopje, Enfidha, Monastir et Mactan-Cebu. Les aéroports suivants sont fermés ou suspendus aux vols commerciaux : Ohrid, Batumi, Tbilissi, Djeddah, Conakry, Maurice.

Pour Paris Aéroport, le trafic international (hors Europe) est en recul (-94,5%) du fait d'une décroissance de l'ensemble des faisceaux : Amérique Latine (-97,1%), Amérique du Nord (-96,9%), Asie-Pacifique (-96,4%), le Moyen-Orient (-95,7%), Afrique (-94,1%) et les DROM-COM (-80,8%). Le trafic Europe (hors France) est en diminution de -95%. Le trafic France est en décroissance de 84,4%. Le nombre de passagers en correspondance est en recul de -93,1%. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 22,4%, en hausse de +1,3 point par rapport à juin 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de -57,5% avec un total de 48,2 millions de passagers accueillis. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de -62,2% avec un total de 19,8 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de -58,9%. Le taux de correspondance s'établit à 25,2%, en hausse de 2,3 pts.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1% du capital, est en baisse de -92,9% sur le mois de juin 2020 et en baisse de -79% depuis le début de l'année. Pour mémoire, les vols commerciaux d'Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul depuis le 6 avril 2019. Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 70,1% depuis le début de l'année.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45% du capital, est en baisse de -94,3% sur le mois de juin et en décroissance de -49,2% depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51% du capital, est en baisse de -97,3% sur le mois de juin 2020 et en décroissance de -62,4% depuis le début de l'année.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49% du capital depuis juillet 2020, est en baisse de -84,5% sur le mois de juin.