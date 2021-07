Groupe ADP : le trafic passagers reste en baisse de 26,6% au premier semestre

Groupe ADP : le trafic passagers reste en baisse de 26,6% au premier semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de 7,4 millions de passagers sur le mois de juin 2021 par rapport à juin 2020, avec 10,5 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Toutefois, il ne représente encore que 32,3 % du niveau du trafic groupe du mois de juin 2019.

En juin 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 2,2 millions de passagers par rapport à juin 2020, avec 2,9 millions de passagers accueillis. Il représente 28,8 % du trafic Paris Aéroport du mois de juin 2019. L'aéroport Charles de Gaulle a accueilli 1,7 million de passagers (soit 24,4 % du trafic de juin 2019) et Paris-Orly 1,2 million de passagers (39 % du trafic de juin 2019).

Groupe ADP précise qu'à Paris-Charles de Gaulle, les terminaux 2B, 2D, 2E et 2F sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. À Paris-Orly, tous les secteurs sont ouverts au trafic commercial de passagers, à l'exception des portes d'embarquement B d'Orly 1.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, le terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite ainsi que l'aéroport de Nosy Be à Madagascar sont fermés. Toutes les autres plateformes sont ouvertes aux vols commerciaux, des restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad sont ouverts aux vols commerciaux domestiques et internationaux, se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux.

Sur l'ensemble du premier semestre 2021, le trafic du Groupe ADP reste en baisse de 26,6 % par rapport à 2020, à 48,8 millions de passagers, soit 29,7 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019, tandis que le trafic à Paris Aéroport est en baisse de - 45,7%, à 10,7 millions de passagers, soit 20,5% du niveau de trafic sur la même période en 2019.