Groupe ADP : le trafic de mai 2022 représente 82% du trafic de mai 2019

(Boursier.com) — Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de +18 millions de passagers en mai 2022 par rapport à mai 2021, avec 24,3 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 82,2% du niveau du trafic groupe du mois de mai 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de +129,6% par rapport à 2021, à 91,9 millions de passagers, soit 69,4% du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

L'accélération de la reprise du trafic dans nos aéroports devrait se poursuivre pour les semaines à venir. Durant les mois d'été, son niveau pourrait être ponctuellement proche, voire supérieur à celui de 2019, confortant l'hypothèse du groupe pour 2022, d'un trafic compris entre 70% et 80% du niveau de 2019.

Quel impact du conflit russo-ukrainien ?

Groupe ADP indique toutefois que dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions internationales prononcées à l'égard de la Russie, il suit l'évolution de la situation afin d'en déterminer les conséquences à court, moyen et long terme.

En 2019, le trafic avec l'Ukraine et la Russie représentait 1,4% du trafic total de Paris Aéroport, ainsi que 17,1%2 du trafic total de TAV Airports, soit 27,9 %2 du trafic international de TAV Airports.

A ce stade, bien que le trafic aérien entre la Russie et l'Ukraine, et les plateformes aéroportuaires exploitées par le Groupe ADP situées au sein de l'Union européenne (en provenance ou à destination) soit fortement impacté, le groupe n'anticipe pas, en l'absence d'évolution notable de la situation, que les conséquences du conflit soient de nature à remettre en question ses prévisions financières et ses hypothèses de trafic pour l'année 2022.

Toutes les plateformes du Groupe sont ouvertes aux vols commerciaux, y compris le terminal Hajj de Jeddah, en Arabie Saoudite, ouvert depuis le 4 mai 2022 pour accueillir le trafic international. Des restrictions locales peuvent néanmoins s'appliquer, en particulier aux vols internationaux dans les aéroports du Groupe.