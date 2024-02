Groupe ADP : le RNPG croît de 22,2% en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ADP s'établit à 5,495 milliards d'euros en 2023, en hausse de +17,2% (+807 ME) par rapport à 2022, du fait principalement de l'effet de la reprise du trafic...

En 2023, l'Ebitda consolidé du groupe s'élève à 1,956 MdE, en hausse de +14,8% (+252 ME). La marge s'établit à 35,6% du chiffre d'affaires en 2023, en baisse de -0,8 point.

Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à 1,239 ME, en hausse de +32,4% (+303 ME), tiré par la hausse de l'Ebitda, de +14,8% (+252 ME), et du résultat des entreprises mises en équivalence.

Le résultat opérationnel s'élève à 1,243 MdE, en hausse de +25,7% (+254 ME), du fait de la hausse du résultat opérationnel courant, partiellement compensée par la baisse des autres charges et produits opérationnels.

Le résultat financier s'établit à -227 ME, soit +1,3% (-3 ME). La charge d'impôt sur les résultats s'élève à -232 ME (-172 ME en 2022).

Cotation...

Le résultat net ressort à 784 ME en 2023, en hausse de +32,5% (+192 ME) par rapport à 2022.

Le résultat net part des minoritaires est en hausse de +103,9% (+78 ME), à -153 ME, du fait notamment des effets ponctuels dans les comptes de TAV Airports et d'AIG.

Compte tenu de ces éléments, le résultat net part du Groupe (RNPG) s'établit à 631 ME, en hausse de +22,2% (+114 ME) par rapport à 2022 (516 ME).

Situation financière

Au 31 décembre 2023, le Groupe ADP dispose d'une trésorerie s'élevant à 2,3 MdsE, en baisse de -288 ME (-10,9%) par rapport au 31 décembre 2022. Les flux de trésorerie opérationnels s'établissent à 1,587 MdE et les produits de l'émission obligataire de TAV Airports, pour un montant de 400 millions de dollars.

L'endettement financier net du Groupe ADP s'établit à 7,934 MdsE au 31 décembre 2023 (7,44 MdsE au 31 décembre 2022). Au 31 décembre 2023, le ratio d'endettement s'établit à 4,1x l'Ebitda de l'année 2023, (4,4x l'Ebitda à fin 2022.

Au regard de cette trésorerie disponible et des besoins attendus en 2024,le groupe dispose de liquidités qu'il estime satisfaisantes, dans le contexte macroéconomique actuel, pour faire face à ses besoins courants ainsi qu'à ses engagements financiers.

Quelles ambitions en 2024 ?

"L'année 2024 sera une année historique pour tous les collaborateurs du Groupe ADP : nous fêterons les 50 ans de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en mars, nous inaugurerons l'arrivée de la ligne 14 à l'aéroport Paris-Orly en juin et nous ouvrirons grand la porte des Jeux Olympiques et Paralympiques cet été. Nos aéroports seront la première et la dernière image du pays : nous serons à la hauteur de notre responsabilité. Nous engageons dès cette année la transformation des aéroports parisiens, en ligne avec le nouveau modèle aéroportuaire formulé dans notre feuille de route stratégique 2025 Pioneers. Le projet pour Paris-Orly, modèle d'un aéroport décarboné et responsable, ancré dans son territoire, sera présenté lors d'une concertation publique volontaire qui démarrera le 26 février prochain", estime Augustin de Romanet, Président-directeur général de Groupe ADP.

Pour 2024, le groupe anticipe une croissance du chiffre d'affaires avec : d'une part, la reprise du trafic à Paris et à l'international et, d'autre part, la croissance des activités commerciales. Les activités immobilières, résilientes par nature, contribueront également à cette croissance.

Groupe ADP entend maintenir sa discipline stricte en matière de gestion des coûts.

Dans ce contexte, et en tenant compte de l'impact de la nouvelle taxe applicable aux grandes infrastructures de transport en France introduite dans la loi de finances pour 2024 et à laquelle Aéroports de Paris est assujettie, Groupe ADP anticipe une croissance annuelle de l'Ebitda de plus de +4% en 2024 et de plus de +7% en 2025.

Tout en continuant de tenir compte d'éventuels projets de croissance externe ciblés à l'international, la fourchette cible de ratio de dette nette rapportée à l'Ebitda est désormais de 3,5x à 4x l'Ebitda en 2025.

Le groupe confirme sa prévision de dépenses d'investissement (capex) s'élevant à environ 900 ME par an en moyenne pour ADP SA et à environ 1,3 MdE par an en moyenne à l'échelle du groupe.

La politique de dividendes, fondée sur un taux de distribution de 60% du RNPG, avec un plancher de 3 euros par action pour 2024 et 2025 est confirmée.