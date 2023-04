Groupe ADP : le chiffre d'affaires croît de 40,7% au 1er trimestre 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Groupe ADP au 1er trimestre 2023 se monte à 1,194 milliard d'euros, en croissance de +40,7% par rapport à la même période en 2022 (848 millions d'euros), qui demeurait affectée par des restrictions sanitaires.

Perspectives

Groupe ADP prévoit de retrouver le niveau de trafic de 2019 entre 2023 et 2024.

La marge d'Ebitda est attendue entre 32 et 37% en 2023, et entre 35 et 38% sur 2024 et 2025.

Le résultat net pdg sera positif pour 2023, 2024 et 2025.

Le ratio dette financière / Ebitda serait de 3,5x - 4,5x en 2025, en intégrant la croissance ciblée à l'international.

Le taux de distribution de Groupe ADP est annoncé à 60% du RNPG, avec un plancher de 3 euros par action pour la période 2023-2025.

"La dynamique de reprise du trafic, débutée l'année dernière, s'est poursuivie au 1er trimestre 2023. Conformément à nos hypothèses de trafic, nous avons accueilli 69 millions de passagers dans l'ensemble de notre réseau d'aéroports, dont 21 millions à Paris. L'expertise d'hospitalité du groupe à Paris et à l'international a été reconnue à nouveau à travers le classement Skytrax 2023 : Paris-Charles de Gaulle a été élu 5ème aéroport mondial en termes de qualité de service et cinq aéroports du groupe se classent parmi les 100 meilleurs aéroports mondiaux. Le chiffre d'affaires par passager Extime Paris s'établit en forte hausse. Ce dynamisme de l'ensemble des segments d'activités porte le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 à 1.194 millions d'euros, en croissance de 40,7% par rapport à la même période en 2022. Les équipes du Groupe ADP sont engagées pour la réalisation des objectifs de la feuille de route stratégique 2025 Pioneers visant à proposer le meilleur accueil à nos passagers tout en inscrivant la décarbonation de notre activité au coeur de notre nouveau modèle aéroportuaire, au bénéfice de toutes nos parties prenantes", commente Augustin de Romanet, PDG du Groupe ADP.