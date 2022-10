Groupe ADP : La marge d'EBITDA 2022 est désormais attendue dans le haut de la fourchette cible réhaussée en juillet dernier

(Boursier.com) — Le Groupe ADP annonce un chiffre d'affaires consolidé de 3.384 ME pour les 9 premiers mois de l'année 2022, en hausse de 81,1% par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2021 (+74,2% hors intégration de l'aéroport d'Almaty depuis mai 2021).

Les segments Activités aéronautiques et International & développements aéroportuaires continuent d'être tirés par la reprise soutenue du trafic à Paris et à l'international.

Le segment Commerces et services enregistre une croissance solide, bénéficiant d'un rebond du chiffre d'affaires par passager en zone réservée lequel atteint 26,1 euros pour les 9 premiers mois de 2022.

Le segment immobilier est en croissance, porté par les loyers additionnels perçus au titre des immeubles repris en pleine propriété en 2021.

Ajustement des prévisions de trafic 2022 et nouvelle amélioration des guidances financières pour 2022 :

Le groupe prévoit un taux de reprise du trafic par rapport à 2019 situé dans le haut des fourchettes cibles réhaussées en juillet dernier : entre 77% et 83% pour le Groupe et entre 78% et 82% pour Paris Aéroport.

La marge d'EBITDA 2022 est désormais attendue dans le haut de la fourchette cible réhaussée en juillet dernier, soit au-dessus des 34,5% du chiffre d'affaires en 2022.

La discipline financière du groupe se traduit par une baisse des dépenses d'investissements désormais estimées entre 500 ME et 550 ME pour ADP SA (contre 550 à 600 ME précédemment).

Le ratio d'endettement est désormais attendu à un niveau situé entre 5 et 5,5 fois l'EBITDA 2022.

Tous autres objectifs de la feuille de route 2025 Pioneers sont maintenus...