Groupe ADP : la communauté Cargo se mobilise pour l'acheminement des vaccins Covid

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Réuni au sein de Air Cargo France Association (ACFA), l'ensemble de la communauté Cargo de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, premier aéroport en Europe pour les activités de fret aérien, se mobilise fortement pour préparer l'approvisionnement et la distribution des futurs vaccins contre la Covid-19, dès lors que ceux-ci seront autorisés et en mesure d'être distribués.

L'ACFA, association professionnelle regroupant l'ensemble des opérateurs du cargo de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (plateforme aéroportuaire, transitaires, handlers, expressistes et compagnies aériennes) ainsi que les services de l'État (Préfecture déléguée pour la sécurité et la sûreté des aéroports parisiens, Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, Direction Générale de l'Aviation Civile) a initié des travaux et des réflexions pour identifier les actions principales à mettre en oeuvre afin que l'aéroport soit exemplaire dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution des futurs vaccins contre la Covid-19.

Depuis le début de la crise sanitaire, les acteurs du fret aérien et de la logistique à Paris-Charles de Gaulle sont fortement mobilisés pour assurer la continuité de l'activité cargo et l'acheminement des denrées et marchandises essentielles à la vie économique du pays : équipements et matériels médicaux, produits alimentaires ou composants et pièces détachées pour l'industrie. Au cours des dernières années, plusieurs grands opérateurs implantés sur la 'Cargo city' de Paris-Charles de Gaulle ont obtenu la certification CEIV Pharma (Center of Excellence for Independent Validators), devenue la norme internationale de référence dans le transport des produits pharmaceutiques, et en particulier des vaccins.

Rappelons que l'ACFA travaille actuellement sur de nouvelles pistes d'amélioration afin d'accroître le niveau de performance de l'aéroport dans la gestion des flux de vaccins, avec comme mots d'ordre principaux la rapidité et la sécurité des flux de marchandises.