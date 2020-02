Groupe ADP : l'Arcep attribue une licence 4G/5G privée aux aéroports parisiens

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Arcep, autorité de régulation des communications électroniques et des postes, a attribué une licence 4G/5G d'une durée de 10 ans à Hub One, société du Groupe ADP, afin de lancer un réseau mobile privé à très haut débit couvrant les aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.

Air France est également acteur du développement de ce futur réseau 4G/5G, et deviendra la première compagnie aérienne à utiliser cette solution innovante.

L'attribution de cette bande de fréquences à Hub One constitue une étape majeure du développement des technologies de télécommunications sur les plateformes d'Île-de-France, au bénéfice de tous les acteurs qui y sont présents. Le partenariat inédit noué entre le Groupe ADP, Hub One et Air France, avec une mise en oeuvre d'un réseau opérationnel dans le courant de l'année 2020, permettra d'optimiser l'utilisation de la bande de fréquences attribuée par l'Arcep, compte tenu des besoins propres de chaque opérateur.

Plan de vol pour la 4G/5G

Les fréquences seront exploitées dans un premier temps en 4G sur un réseau déjà prêt pour la 5G et qui pourra basculer lorsque l'écosystème sera mature. Ce réseau mobile privé va porter l'ensemble des services actuellement présents au sein des aéroports parisiens (téléphonie en mobilité, PMR, traçabilité des bagages, etc.) pour les compagnies aériennes, mais aussi pour les nombreux autres professionnels, entreprises et services de l'Etat. Il permettra par ailleurs de mettre en place des services innovants nécessitant des très hauts débits. A la différence des réseaux 4G grand public couvrant également déjà les aéroports franciliens, ce réseau 4G/5G Pro offrira une solution de mobilité à haute disponibilité, sécurisée et dédiée à tous les usages opérationnels.

Dans le cadre de ce partenariat tripartite, Air France bénéficiera de fréquences attribuées par l'Arcep mises à disposition par Hub One. Air France entend ainsi améliorer ses performances opérationnelles et la satisfaction de ses clients grâce aux communications voix, données et vidéo permises par cette technologie, avec comme objectif à terme d'avoir l'ensemble de ses outils de communication connectés à ce réseau 4G/5G.

Par ailleurs, le déploiement du réseau 4G/5G servira également un écosystème professionnel regroupant plus de 120.000 salariés travaillant quotidiennement sur les 3 aéroports parisiens, au sein de 1.000 entreprises de tous secteurs et toutes tailles.