Groupe ADP : il manque plus de 3,5 millions de signatures pour le référendum !

Groupe ADP : il manque plus de 3,5 millions de signatures pour le référendum !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mal engagée depuis plusieurs mois désormais, la campagne de recueil des soutiens pour déclencher un référendum d'initiative partagée (RIP), patine toujours autant!

A ce stade, soit plus de 7 mois après son lancement le 13 juin dernier, la mobilisation s'avère toujours aussi faible, malgré un début en fanfare lors des premiers jours. A ce jour, environ 1.022.000 signatures sont recensées. Il en faudra 4.717.396 en mars 2020, autrement dit, 10% du corps électoral.

12 mars 2020

Il reste désormais peu de temps, soit un peu plus de 40 jours aux opposants. Le 12 mars a été fixé comme date officielle de clôture des soutiens, car elle respecte le délai constitutionnel de 9 mois. Le rythme des signatures, déjà au ralenti dès l'été dernier, demeure aussi faible. Les farouches opposants à la privatisation semblent s'être mobilisés rapidement dès l'ouverture du site, récoltant les soutiens et désormais, mais ces derniers ont ensuite été bien plus difficiles à trouver...

Le site ADPRIP qui recense les soutiens, calcule qu'il en manque presque 3 millions, pour être dans le rythme permettant d'atteindre les 4.717.396 signatures indispensables! Autant dire qu'il faudra désormais un miracle, sous la forme d'une ruée massive de signataires pour changer la donne! Le site calcule que plus de 85.000 signatures quotidiennes sont nécessaires, jusqu'au 12 mars pour parvenir au nombre déclenchant le référendum. Sachant que la moyenne des 14 derniers jours était de 913 signatures quotidiennes, il va désormais falloir une sacrée mobilisation pour obtenir ce référendum! Lequel ne garantirait pas non plus un vote négatif à la privatisation!

2,2% du corps électoral

Pour le moment, on approche seulement des 22% du total nécessaire. Soit à peine 2,2% du corps électoral qui s'avère décidément peu mobilisé contre la privatisation. Il reste désormais moins de 1 mois et demi aux opposants pour faire tourner le compteur et espérer un vote négatif au référendum par la suite...

En Bourse, depuis le lancement du recueil des signatures le 13 juin, le titre ADP a progressé de plus de 10%. Il a notamment bénéficié de la publication des comptes semestriels du groupe sur la période... La perspective du référendum puis sa validation par le conseil constitutionnel avaient auparavant logiquement plombé le titre, étant donné l'incertitude sur le scénario porté par le référendum...

Seul candidat officiellement déclaré à la privatisation, Vinci était dans les starting-blocks, mettant en avant son activité mondiale dans le secteur. Mais lors de ses voeux, mi-janvier, Xavier Huillard, avait pris de court les observateurs, le président de Vinci, déclarant : "Ce sujet n'est plus dans les écrans radar du gouvernement, pas non plus dans ceux de Vinci."