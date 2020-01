Groupe ADP : Hub One procède à des acquisitions

(Boursier.com) — Hub One a annoncé les acquisitions des sociétés Oveliane et OïkiaLog pour renforcer son positionnement d'acteur majeur de la cybersécurité et d'opérateur SOC. Hub One, société du Groupe ADP et opérateur de technologies digitales pour les entreprises, a finalisé ainsi les acquisitions de Oveliane, éditeur de logiciel de gouvernance de sécurité des systèmes d'information, et de OïkiaLog, société de conseil et d'intégration dans le domaine de l'analyse de LOG (Security Infrastructure and Event Management - SIEM). Ces acquisitions ciblées accélèrent la stratégie de Hub One qui souhaite s'imposer comme un acteur essentiel du marché de la cybersécurité, et ce dans quatre principaux domaines : la formation, le cyber-entraînement, le conseil et l'audit ainsi que les services managés, avec notamment la fourniture de SOC (Security Operation Center) à destination des ETI comme des Opérateurs d'Importance Vitale (OIV).

Ces acquisitions renforcent la capacité de Hub One à réaliser, à configurer et à monitorer de façon autonome un SOC - véritable tour de contrôle de la cybersécurité d'une entreprise. Grâce à cette technologie, Hub One est en mesure de répondre à la fois aux exigences de qualité des ETI et des grands comptes comme à celles de l'ANSSI1portant sur les Opérateurs d'Importance Vitale.

Après le rachat, en juin 2018, de la société Sysdream, expert reconnu de la cybersécurité et qualifié PASSI2,ces nouvelles opérations de croissance externe s'inscrivent dans la stratégie de Hub One visant à atteindre un chiffre d'affaires compris entre 200 et 300 millions d'euros d'ici trois à six ans (contre 155 ME en 2018).

PME(s) françaises fondées respectivement en 2003 et 2010 par Laurent Noë et Jean-Louis Charton, OïkiaLog et Ovéliane comptent à elles deux une dizaine de salariés pour un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros en 2018. Le rapprochement avec Hub One est né d'une volonté commune de renforcer la construction d'une offre SOC intégrant au maximum des outils et compétences internes. Les deux sociétés sont spécialisées dans la mise en oeuvre, l'intégration et le suivi des logs, de solutions de sécurité et de conformité leader du marché (Stormshield, Splunk), ainsi que dans la création de leur propre solution (OSE) de contrôle d'intégrité et de conformité des systèmes d'information (hygiène de la sécurité), suivant une approche unique en France de centralisation et d'analyse des états et des écarts en lien direct avec la politique de sécurité des SI de ses clients.