Groupe ADP : fin de série

(Boursier.com) — Fin de série pour Groupe ADP. L'action du gestionnaire des aéroports parisiens, qui restait sur six séances consécutives de progression, abandonne 0,9% à 176,3 euros ce mercredi matin. La société a annoncé hier soir avoir accueilli un total de 108 millions de passagers en 2019, soit une hausse de 2,5% par rapport à l'année précédente, dont 76,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+5,4%) et 31,9 millions à Paris-Orly (-3,8%). Le trafic a augmenté de 4,8% au 1er semestre et de 0,5% au 2nd semestre. La fermeture pour travaux de la principale piste d'Orly (du 28 juillet au 2 décembre) ainsi que la faillite de la compagnie Aigle Azur, qui a cessé ses activités à compter du vendredi 6 septembre au soir, expliquent le repli du trafic sur la deuxième plateforme parisienne.

Du côté des analystes, JP Morgan reste 'neutre' sur le dossier avec un objectif de 170 euros.