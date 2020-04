Groupe ADP fait le point sur la chute de son activité en mars

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le trafic total du Groupe ADP a plongé de 28,2% le mois dernier par rapport au mois de mars 2019, avec 12,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.

Le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 58,5% par rapport au mois de mars 2019 avec 3,6 millions de passagers accueillis, dont 2,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (-58,5%) et 1,1 million à Paris-Orly (-58,7%). ADP rappelle qu'à Paris-Charles de Gaulle, depuis le 30 mars 2020, seuls les terminaux A, C, 2E Hall K et 2F sont ouverts afin d'opérer l'ensemble des vols commerciaux. Le trafic commercial à Paris-Orly est quant à lui suspendu temporairement depuis le 1er avril 2020.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, seulement trois aéroports de TAV Airports sont ouverts aux vols commerciaux, et ceci partiellement (Ankara, Antalya et Izmir). Les autres aéroports du groupe, à l'exception de l'aéroport de Liège, sont soit fermés soit soumis à des fortes contraintes opérationnelles. En mars 2020, le trafic international (hors Europe) est en recul -52,6%.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de 10,1% avec un total de 44,5 millions de passagers accueillis et le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 20,9% avec un total de 18,8 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance à Paris Aéroport est en diminution de 19,3%.