Groupe ADP : et maintenant ?

(Boursier.com) — Groupe ADP remonte timidement de 0,8% à 128 euros en cette fin de semaine, dans un contexte international toujours aussi lourd qui plombe l'activité aérienne en Europe... Le broker HSBC a ajusté son objectif de cours à 100 euros, contre 80 euros auparavant, dans la foulée de la publication des comptes annuels et de la présentation de la nouvelle feuille de route stratégique pour la période 2022-2025. Oddo BHF avait déjà ajusté le dossier à 112 euros, tout en restant à 'sous-performer'. Si l'analyste a été assez convaincu par le potentiel de développement du 'Retail' (bonne surprise du second semestre 2021, évolution du mix trafic à Paris, projet Extime...), les investissements nécessaires à l'adaptation des infrastructures aux contraintes environnementales et l'évolution de la régulation restent des enjeux qui ne semblent pas complètement intégrés dans la valorisation désormais exigeante.