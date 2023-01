Groupe ADP et la Communauté d'agglomération Paris-Saclay renforcent leur coopération

(Boursier.com) — Le Groupe ADP renforce sa coopération avec la Communauté d'agglomération Paris-Saclay afin de développer des synergies en matière d'innovation et de recherche au service notamment de ses enjeux de décarbonation, en s'appuyant sur l'écosystème universitaire et de recherche et développement de Paris-Saclay.

Le rapprochement du Groupe ADP et de la Communauté d'agglomération de Paris-Saclay vise à faire naître des projets d'innovation concrets en matière de décarbonation et de transformation des opérations aéroportuaires. Ces projets pourront être expérimentés directement en situation réelle dans l'aéroport, ou dans son futur espace d'innovation ouvert "Green Lab", qui verra le jour au 2e trimestre 2024. Ce lieu physique placé au coeur de l'aéroport, concentré d'innovations et lieu de rencontres des innovateurs, sera un véritable showroom technologique et lieu d'accélération de projets de startups. Il sera ouvert aux passagers et à tout l'écosystème riverain.

L'aéroport de Paris-Orly est un tremplin pour le développement économique et l'attractivité de l'agglomération Paris-Saclay, par sa connectivité nationale et internationale. Pleinement intégré dans son territoire urbain, le Groupe ADP porte pour Paris-Orly l'ambition d'être pionnier en matière de décarbonation, à travers un objectif ambitieux de zéro émission nette pour toutes les opérations au sol dès 2030.

La première réalisation concrète de ce nouveau partenariat renforcé sera un appel à projets auprès de toute la communauté d'innovations Paris-Saclay lancé au 1er trimestre 2023 afin de nourrir le projet Green Lab.