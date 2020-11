Groupe ADP envisage un trafic 2021 réduit de moitié par rapport à 2019

(Boursier.com) — En octobre 2020, le trafic total du Groupe ADP a connu une baisse de 56,8% par rapport au mois d'octobre 2019 avec 9,1 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 75,6% par rapport au mois d'octobre 2019 avec 2,3 millions de passagers accueillis.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de 61,3% avec un total de 81,4 millions de passagers accueillis.

Compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire, le groupe indique travailler sur une hypothèse de trafic pour l'année 2021 qui serait comparée, pour être plus pertinente, aux données de trafic de l'année 2019. Cette hypothèse 2021 pourrait ainsi s'établir dans une fourchette comprise entre 45% et 55% du trafic de 2019. Elle s'appuierait notamment sur une reprise du trafic lente et progressive à partir d'avril