Groupe ADP : en roue libre

(Boursier.com) — Dans un marché sans tendance en ce début de semaine, Groupe ADP se stabilise à 114 euros ce lundi. Le ministre français des Transports, Clément Beaune, a annoncé dernièrement, lors du congrès de l'Union des aéroports français (UAF), la réforme de la régulation aéroportuaire qui met fin à la "caisse unique". Ce dernier a expliqué qu'il avait pris la décision de mettre en place pour les grands aéroports régionaux d'État, qui sont aujourd'hui en caisse unique, un modèle de caisse aménagée et incitative. ADP n'est donc pas concerné par cette déclaration, il est déjà en double caisse, est-il précisé...

Dans une note, les analystes de Jefferies estimaient que la réforme n'aurait "pas d'impact sur la régulation des prix des aéroports du Groupe ADP à Paris" et que la réaction négative du titre en bourse était "excessive" et "injustifiée".

La réforme serait conditionnée à des contrats de régulation économique pluriannuels pour les budgets des aéroports, a précisé le ministre... De tels contrats sont "particulièrement adaptés" à l'industrie dans une période d'investissements importants dans la transition écologique, selon C. Beaune. Autre avis à signaler avec celui d'Oddo BHF qui est repassé 'neutre' sur ADP avec un objectif ajusté de 120 à 122 euros.