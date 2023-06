Groupe ADP : en attente de décollage ?

(Boursier.com) — Groupe ADP campe sur les 139 euros ce vendredi, alors que Mediobanca a initié la couverture du Groupe avec un avis 'neutre' et un objectif de cours de 143 euros. La SG avait déjà repris le suivi du dossier aéroportuaire avec un avis à 'conserver' et un cours cible de 144 euros. Le groupe prévoit de retrouver le niveau de trafic de 2019 entre 2023 et 2024. La marge d'Ebitda est attendue entre 32 et 37% en 2023, et entre 35 et 38% sur 2024 et 2025. Le résultat net pdg sera par ailleurs positif pour 2023, 2024 et 2025.

Le ratio dette financière / Ebitda serait de 3,5x - 4,5x en 2025, en intégrant la croissance ciblée à l'international.

Le taux de distribution de Groupe ADP est annoncé à 60% du RNPG, avec un plancher de 3 euros par action pour la période 2023-2025.