Groupe ADP : du soutien

(Boursier.com) — Groupe ADP surperforme le marché ce mercredi, sur un gain de 1,3% à 135 euros, tandis que Morgan Stanley a relevé le curseur sur la valeur de 130 à 142 euros avec un avis à 'pondération en ligne'. UBS avait déjà revalorisé le dossier de 121 à 150 euros le mois dernier, estimant que le gestionnaire des aéroports parisiens devrait profiter d'une "dynamique positive". L'analyste reste néanmoins 'neutre' sur l'action, dont le potentiel est jugé limité compte tenu d'une valorisation jugée 'exigeante'...

Les bénéfices de l'opérateur aéroportuaire devraient être stimulés par la reprise plus rapide que prévu du trafic passagers, selon UBS, qui a rehaussé ses prévisions d'Ebitda de respectivement 28% et 11% pour 2023 et 2024. ADP devrait également bénéficier de l'inflation élevée car son portefeuille de produits plus haut de gamme devrait permettre aux détaillants d'augmenter leur prix plus facilement...