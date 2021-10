Groupe ADP : DHL Express investit 170 ME dans la construction de son hub dans la zone cargo de l'aéroport

(Boursier.com) — DHL Express, leader du transport express international, a inauguré ce 5 octobre son nouveau hub logistique au coeur de la zone cargo de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Cette installation, dix fois plus grande que l'ancienne, constitue pour la filiale du groupe Deutsche Post DHL, son plus gros investissement jamais réalisé en France. Après avoir investi plus de 80 millions d'euros dans la modernisation de son réseau hexagonal sur les 6 dernières années, DHL Express France vient en effet d'investir 170 ME dans la construction de ce nouveau hub dans la zone cargo de l'aéroport. Cette nouvelle infrastructure s'étend sur une parcelle d'une surface de 91.000 m2, soit l'équivalent de 13 terrains de football

En passant de la gare de fret Cargo 2, la plus ancienne de la zone cargo de l'aéroport, à un entrepôt dernière génération dans la zone de Cargo 7, DHL Express va pouvoir s'appuyer sur un outil plus performant pour trier et traiter les flux de colis en transit international, en provenance et à destination de l'Europe, des DOM-TOM et du grand export.

Le renforcement de la présence de DHL Express à Paris-Charles de Gaulle va donc contribuer à l'attractivité de la "cargo city" de l'aéroport, première zone cargo en Europe. Dès sa mise en service fin octobre, le site pourra fonctionner avec une capacité de traitement de 38.000 pièces/heure (colis et flyers), soit 15 fois plus que sur l'ancienne installation. Il accueillera 719 collaborateurs qui évolueront au sein de 32.000 m2 de surface d'exploitation.

Le Groupe ADP est impliqué dans le projet en tant qu'aménageur et investisseur. Ils se félicite de la réussite de ce projet immobilier.