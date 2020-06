Groupe ADP : des aéroports en vive progression au classement mondial

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les aéroports parisiens ont été bien primés au sein du dernier classement Skytrax, qui récompense l'engagement des équipes du Groupe ADP et celui de l'ensemble de la communauté aéroportuaire : compagnies aériennes, assistants en escales et prestataires, partenaires commerciaux et services de l'Etat.

Le Groupe ADP réalise une belle performance avec 6 aéroports appartenant à son réseau figurant parmi les 100 meilleurs aéroports mondiaux en matière de satisfaction des passagers et de qualité de service, dans le dernier classement Skytrax (édition 2020), référence dans le secteur du transport aérien.

Paris-Charles de Gaulle au 20e rang mondial

Paris-Charles de Gaulle, désormais placé au 20e rang mondial (30e en 2019), continue de progresser, année après année, depuis son entrée au sein du top 100 (à la 94e place en 2014). Le terminal 3 a été élu meilleur terminal mondial accueillant des compagnies à bas coût ("World's Best Low-Cost Airlines Terminal") et le Hall M du terminal 2E est reconnu comme la 4e meilleure salle d'embarquement au monde.

En matière de shopping et de services aux passagers, Paris-Charles de Gaulle progresse de 1 place et pointe au 6e rang mondial pour l'offre et l'expérience de shopping. Paris-Charles de Gaulle figure également dans le top 10 mondial pour l'offre de loisirs proposée en aérogare.

A Paris-Charles de Gaulle, plusieurs grands projets d'infrastructures en cours (liaison des satellites internationaux du terminal 1, jonction entre les terminaux 2B et 2D) concourront notamment, lorsque le trafic sera rétabli, à l'amélioration de l'expérience offerte aux passagers.

Orly en forte progression

De son côté, l'aéroport Paris-Orly obtient le titre de "World's Most Improved Airport", en réalisant la plus forte progression au sein du classement général (63 places gagnées). En conséquence, Paris-Orly intègre pour la première fois le top 100 des meilleurs aéroports du monde à la 76e place et se situe désormais au niveau des meilleurs standards internationaux. Ce succès traduit les efforts d'accueil, de signalétique et les travaux entrepris pour moderniser l'aéroport, avec notamment la mise en service de la jetée internationale d'Orly 4 (en juin 2016), puis du nouvel Orly 3 (en avril 2019).

Plusieurs aéroports du réseau du Groupe ADP récompensés

Plusieurs aéroports internationaux du Groupe ADP ont également été distingués... En plus des 2 aéroports parisiens, 4 autres aéroports du réseau figurent parmi les 100 meilleurs aéroports : Delhi (en 50e position), Hyderabad (71e), Médine (84e) et l'aéroport de Maurice (92e).

A l'image des plates-formes parisiennes, plusieurs aéroports du groupe sont en progression significative : Médine progresse de 23 places et figure parmi le top 10 des "World's Most Improved Airports", tandis que l'aéroport de Delhi gagne 9 places dans le classement général.

Enfin, plusieurs aéroports se positionnent parmi les meilleurs de leur région... L'aéroport de Maurice se classe 4è meilleur aéroport en Afrique. L'aéroport de Santiago du Chili arrive au 7è rang des meilleurs aéroports d'Amérique du Sud. L'aéroport Indira Ghandi à Delhi, géré par GMR Airports, décroche la 1ère place parmi les aéroports d'Asie Centrale et d'Inde. Enfin, trois aéroports gérés par TAV Airports figurent parmi les 10 meilleurs aéroports d'Europe de l'Est : Riga (5è place), Tbilissi (8e place) et Skopje (9è place).

Ces classements permettent au Groupe ADP d'ambitionner, à horizon 2023, placer Paris-Charles de Gaulle dans le top 15 mondial, les aéroports de Delhi et de Paris-Orly dans le top 50, et 5 autres aéroports de son réseau parmi le top 100.