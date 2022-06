Groupe ADP crée Groupe ADP Airport Services

(Boursier.com) — Groupe ADP renouvelle son offre de consulting et d'ingénierie à l'international en créant 'Groupe ADP Airport Services' pour répondre aux enjeux de transformation des aéroports de demain.

Le Groupe ADP Airport Services est une offre de conseil à forte valeur ajoutée en matière de développement, d'exploitation et de gestion aéroportuaire. Elle s'appuie sur les expertises de ses collaborateurs, ses partenaires et ses filiales, dans le but de répondre aux besoins de transformation des aéroports à travers le monde.

Cette offre s'articule auteur de trois grands piliers : le développement des infrastructures ; les opérations aéroportuaires ; et la gestion.

En tant que l'un des rares pure player de l'industrie aéroportuaire, le Groupe ADP, ses partenaires, filiales et marques (TAV Airports, ADP International, Hub One, Hologarde, Merchant Aviation, Extime, etc.) proposent une expertise globale -concepteur, investisseur et opérateur- déjà testée avec succès dans 50 pays et 125 aéroports de toutes tailles.

Au cours des deux dernières décennies, le Groupe ADP a mené et livré plus de 1.000 projets aéroportuaires à Paris et dans le monde entier. Cette combinaison d'expérience, d'expertise et de savoir-faire n'a pu être réalisée que grâce à une maîtrise de pointe de tous les domaines clés de l'industrie aéroportuaire : planification aéroportuaire, opérations et maintenance, expérience passager, fret, mobilité aérienne avancée, nouvelles technologies et cyber sécurité, durabilité aéroportuaire...

Les équipes d'experts de Groupe ADP Airport Services mettent donc à la disposition de leurs clients l'ensemble des composantes d'une offre intégrée au service des aéroports de demain.

Thierry de Séverac, directeur de la division Engineering and Capital Projects du Groupe ADP, commente : "L'ingénierie aéroportuaire reste une des expertises majeures de notre offre de services. Aujourd'hui, nous gagnons en agilité, en capacité de conseil et d'innovation par la mise en commun des expertises développées tant au sein de nos aéroports parisiens que dans nos implantations à l'international, notamment au sein de notre bureau d'études américain Merchant Aviation".