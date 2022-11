Groupe ADP : Crédit Agricole Assurances s'est renforcé

(Boursier.com) — Groupe ADP prend connaissance de l'annonce faite ce jour de l'acquisition d'une participation additionnelle de 2,5% du capital du Groupe ADP par Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, auprès de Royal Schiphol Group.

A l'issue du règlement-livraison, la transaction porterait la participation totale de Crédit Agricole Assurances au capital du Groupe ADP à 7,73%.

Il est rappelé par ailleurs que Crédit Agricole Assurances dispose d'un siège au Conseil d'administration du Groupe ADP.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du processus de cession ordonnée des participations croisées de 8% détenues respectivement par Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group. Il est rappelé que ce processus a été organisé entre les parties de telle sorte qu'il se déroule en une ou plusieurs fois et au plus tard jusqu'au 30 mai 2023.