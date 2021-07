Groupe ADP : création d'un Comité de parties prenantes

Groupe ADP : création d'un Comité de parties prenantes









(Boursier.com) — Groupe ADP annonce la création d'un Comité de parties prenantes dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). Constitué de 16 personnalités extérieures, ce comité représente les différentes parties prenantes du Groupe ADP, et a vocation à apporter une réflexion collective visant à anticiper les transformations de l'économie et de la société. Son champ de réflexion couvrira les thématiques liées au tourisme, à l'attractivité des territoires, aux enjeux climatiques et à l'évolution des pratiques des ressources humaines. Ce comité assurera également le suivi de l'application de la raison d'être du groupe.

Le Comité de parties prenantes du Groupe ADP est l'occasion de nouer un dialogue régulier et fructueux avec les acteurs concernés directement ou indirectement par l'activité aéroportuaire. Il va permettre à l'entreprise de prendre le pouls de la société, d'échanger sur des sujets prospectifs et de se saisir des grandes tendances utiles à prendre en compte dans sa stratégie à long terme. Il apportera une vision prospective internationale au service des orientations stratégiques du Groupe, via le regard transdisciplinaire d'observateurs externes. Ses recommandations formulées permettront d'alimenter, entre autres, le process annuel de cartographie des risques, de challenger la hiérarchisation des enjeux RSE du groupe, de nourrir les orientations stratégiques et de renforcer notre capacité d'anticipation des transformations de notre activité et de notre écosystème.

La première réunion de ce Comité de parties prenantes a eu lieu le mardi 6 juillet. A cette occasion, Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP a déclaré : " Nous avons établi en 2020 notre raison d'être "accueillir les passagers, exploiter et imaginer des aéroports, de manière responsable et à travers le monde", afin de réaffirmer notre engagement au service de nos parties prenantes et de la transition durable du transport aérien. Ce comité rassemble une grande diversité de personnalités, dont l'expertise et l'expérience nous permettront de mieux adapter le Groupe ADP aux mutations à venir. "

Groupe ADP précise que les 16 membres du Comité de parties prenantes ont été sélectionnés en raison de leurs connaissances et compétences spécifiques sur des enjeux RSE clés pour le groupe.