Groupe ADP confirme ses prévisions financières

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe ADP s'établit à 2,545 milliards d'euros au 1er semestre 2023, en hausse de +26,9% (+539 millions d'euros) par rapport au 1er semestre 2022, du fait principalement de l'effet de la reprise du trafic.

Au 1er semestre 2023, l'Ebitda consolidé du groupe s'élève à 863 ME, en hausse de +22,9% (+161 ME). La marge s'établit à 33,9% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2023, en baisse de -1,1 point du fait de l'évolution tendancielle des charges courantes, et d'une normalisation de la performance d'Almaty qui était particulièrement élevée en 2022.

Le résultat opérationnel courant s'établit ainsi à 449 ME, en hausse de +31,6% (+109 ME), tiré par la hausse de l'Ebitda pour +161 ME (+22,9%).

Le résultat opérationnel s'élève à 444 ME, en hausse de +27,5% (+96 ME), du fait de la hausse du résultat opérationnel courant.

Le résultat net s'élève à 194 ME sur le 1er semestre 2023, en hausse de +16,4% (+27 ME) par rapport à la même période en 2022.

Le résultat net part des minoritaires est en hausse de +24 ME, à 17 ME.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le résultat net part du Groupe s'établit à 211 ME, en hausse de +31,8% (+51 ME) par rapport à la même période en 2022.

Trésorerie et investissements

Au 30 juin 2023, le Groupe ADP dispose d'une trésorerie s'élevant à 2,3 MdsE. Au cours du 1er semestre 2023, la trésorerie est en baisse de -380 ME (-14,4%).

Au regard de cette trésorerie disponible et de ses prévisions sur l'année 2023, le groupe dispose de liquidités qu'il estime satisfaisantes dans le contexte macroéconomique actuel et pour faire face à ses besoins courants ainsi qu'à ses engagements financiers.

Endettement

L'endettement financier net du Groupe ADP s'établit à 8,089 MdsE au 30 juin (7,44 MdsE au 31 décembre 2022). Au 30 juin 2023, le ratio d'endettement s'établit à 4.3x l'Ebitda sur 12 mois glissants (4,4x l'Ebitda à fin 2022).

Perspectives

"Nos hypothèses restent inchangées avec un trafic attendu en 2023 jusqu'à 93% du niveau de 2019 à Paris Aéroport et à un niveau proche de celui de 2019 à l'échelle du groupe. Nos prévisions financières sont confirmées, avec une marge d'Ebitda attendue cette année entre 32 et 37% du chiffre d'affaires. Je tiens à saluer l'engagement des équipes du Groupe ADP qui, dans un contexte exigeant, mobilisent leur expertise et leur sens de l'hospitalité pour préparer l'accueil des grands événements sportifs à venir en France et pour la poursuite de la décarbonation de l'aviation avec la feuille de route 2025 Pioneers. Lors de l'été 2024 en particulier, c'est dans nos aéroports que pour beaucoup les Jeux commenceront et se termineront : c'est un magnifique défi pour l'ensemble de la communauté aéroportuaire comme pour nos territoires, et une occasion unique de témoigner de notre savoir-faire et de notre engagement", commente Augustin de Romanet, Président-directeur général de Groupe ADP.