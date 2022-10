(Boursier.com) — Le Groupe ADP confirme ses perspectives de trafic à Paris pour 2022 et 2023. Compte tenu des interrogations survenues sur le sujet, le groupe a donc souhaité confirmer les hypothèses énoncées le 18 juillet dernier, à savoir un trafic 2022 pour Paris Aéroport compris entre 72% et 82% du niveau de 2019 (et entre 74% et 84% pour le groupe), et un trafic 2023 pour Paris Aéroport compris entre 85% et 95% du niveau de 2019. Le Groupe ADP s'attend à un maintien, sur le second semestre 2022 et sur l'année 2023, de la bonne dynamique du trafic enregistrée depuis le début d'année, "portée à la fois par la reprise progressive du trafic avec l'Asie et par la réalisation de voyages, entravée durant deux années de crise Covid". Le Groupe ADP reste "confiant sur ces perspectives au regard du programme de vols actuel communiqué par les compagnies aériennes". Les hypothèses et les guidances 2022 à 2025 sont donc inchangées.