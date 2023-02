Groupe ADP : chahuté après les résultats

(Boursier.com) — A contre-courant, Groupe ADP abandonne 4,4% à 137,7 euros après son point annuel. Si le gestionnaire des aéroports parisiens a dévoilé des résultats solides, les investisseurs pointent du doigt la hausse attendue des dépenses d'investissement. Avec un trafic en hausse de 72,6% sur un an, la société a enregistré un profit net de 516 millions d'euros en 2022, contre une perte de 248 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 4,69 MdsE, en croissance de 68,8% (+62,9% hors intégration d'Almaty depuis mai 2021). Le groupe propose un dividende, au titre de 2022, de 60% du RNPG soit 3,13 euros par action, un niveau 3 fois supérieur au plancher cible de 1 euro.

La firme vise un retour dès 2023 à un EBITDA au moins égal à celui enregistré en 2019 (supérieur ou égal à 1,772 MdE) c'est-à-dire avec un an d'avance par comparaison avec les précédentes prévisions. ADP vise aussi une fourchette cible de marge d'EBITDA inchangée en 2023 (32% à 37%), puis entre 35% et 38% en 2024-2025 (contre 35% à 40% précédemment) et une cible de CA / Pax Extime Paris réhaussée à 29,5 euros en 2025, contre 27,5 euros précédemment.

Stifel ('conserver') explique que les prévisions de dépenses en capital ont été portées à 1,3 milliard d'euros par an, contre 1 MdE précédemment. Il ajoute que la valorisation semble juste (environ 15% de prime par rapport aux pairs), tandis que la dynamique des flux de trésorerie disponibles est limitée par l'inflation des dépenses en capital. Pourtant, le broker affirme qu'ADP sera l'un des principaux bénéficiaires de la réouverture de la Chine, ce qui donne une dynamique positive à court terme.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') note également une dégradation des flux de trésorerie pour 2023 et au-delà. Selon les prévisions 2024-25, la marge d'Ebitda devrait diminuer en raison de la hausse des coûts chez Paris Airports et de la dilution chez l'opérateur aéroportuaire turc, ainsi que d'une augmentation substantielle des dépenses d'investissement. Il s'attend à ce que les révisions à la hausse des estimations de profits soient compensées par des révisions à la baisse des attentes de flux de trésorerie disponibles.