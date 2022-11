Groupe ADP : Canada Pension Plan Investment Board grimpe à 5,64% du capital

(Boursier.com) — Groupe ADP prend connaissance de l'annonce du 16 novembre, de l'acquisition d'une participation additionnelle d'environ 1,59% du capital du Groupe ADP par Canada Pension Plan Investment Board, auprès de Royal Schiphol Group.

A l'issue du règlement-livraison, la transaction porterait la participation totale de Canada Pension Plan Investment Board au capital du Groupe ADP à environ 5,64%.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du processus de cession ordonnée des participations croisées de 8% détenues respectivement par Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group. Il est rappelé que ce processus a été organisé entre les parties de telle sorte qu'il se déroule en une ou plusieurs fois et au plus tard jusqu'au 30 mai 2023.